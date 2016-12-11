В Одесі через отруєння тортом госпіталізовано більше 50 осіб

В Одесі через отруєння тортом госпіталізували вже 51 особу.

Про це повідомляє ВВС.

Серед постраждалих - 16 дітей у віці до 15 років. Наймолодшому з госпіталізованих 2,5 роки.

Держспоживслужба 7 грудня повідомила про спалах отруєння через вживання торта "Наполеон", який продавався в торгівельній мережі "Обжора". Виготовив цей торт кондитерський цех в селі Усатове.

Всього продали 150 кг торта, його залишки вилучили з мережі.

Поліція Одеси почала розслідування.

Виробництво відкрили за статтею про порушення санітарних правил щодо запобігання отруєння. Вона передбачає покарання у вигляді ув'язнення від 5 до 8 років.