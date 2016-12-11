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В Одессе из-за отравления тортом госпитализированы более 50 человек

Воскресенье, 11 декабря 2016, 04:31

В Одессе из-за отравления тортом госпитализировали уже 51 человек.

Об этом сообщает ВВС.

Среди пострадавших - 16 детей в возрасте до 15 лет. Самому младшему из госпитализированных 2,5 года.

Госпродпотребслужба 7 декабря сообщила о вспышке отравления из-за употреблением торта "Наполеон", который продавался в торговой сети "Обжора". Изготовил этот торт кондитерский цех в селе Усатово.

Всего продали 150 кг торта, его остатки изъяли из сети.

Полиция Одессы начала расследование.

Производство открыли по статье о нарушении санитарных правил по предотвращению отравлением. Она предусматривает наказание в виде заключения от 5 до 8 лет.

Темы: Одесса
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