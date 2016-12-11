Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Керрі звинуватив Асада у військових злочинах в Алеппо

Неділя, 11 грудня 2016, 06:43

Держсекретар США Джон Керрі заявив, що бомбардування урядовими силами Сирії міста Алеппо - це військовий злочин і закликав покровителів Дамаска Росію та Іран допомогти покласти край цим діям.

Керрі виступив з такою заявою 10 грудня після зустрічі в Парижі з представниками сирійської опозиції і провідними європейськими дипломатами, передає "Радіо Свобода".

"Росія і Асад... перебувають у панівному становищі, щоб показати трохи милосердя", - сказав він.

Також в ході зустрічі міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро в черговий раз закликав до дипломатичного вирішення конфлікту, який триває майже шість років.

Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон сказав, що "не може бути ніякого військового рішення в Сирії".

"Українська правда" у Threads

Теми: СиріяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Сирія
У Сирії провели спільну з РФ операцію, щоб взяти під контроль місцевих вагнерівців – ЗМІ
Рада припинила дію угоди про економічне співробітництво з Сирією
Турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії – Ердоган
Останні новини
18:32
Росіяни досі не забрали тіла загиблих через вибух на Каховській ГЕС жителів Голої Пристані
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
17:29
Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон
Усі новини...
Реклама: