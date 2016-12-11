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Керри обвинил Асада в военных преступлениях в Алеппо

Воскресенье, 11 декабря 2016, 06:43

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что бомбардировки правительственными силами Сирии города Алеппо - это военное преступление и призвал покровителей Дамаска Россию и Иран помочь положить конец этим действиям.

Керри выступил с таким заявлением 10 декабря после встречи в Париже с представителями сирийской оппозиции и ведущими европейскими дипломатами, передает "Радио Свобода".

"Россия и Асад... находятся в господствующем положении, чтобы показать немного милосердия", - сказал он.

Также в ходе встречи министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро в очередной раз призвал к дипломатическому решению конфликта, который длится почти шесть лет.

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон сказал, что "не может быть никакого военного решения в Сирии".

Темы: СирияСША
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