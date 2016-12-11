"Укрзалізниця" ввела новий графік руху поїздів

З 11 грудня почав діяти новий графік руху поїздів на 2016/2017 роки.

Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", ним передбачене курсування 193 пар пасажирських поїздів.

Зокрема, формуванням залізниць України – 168 пар, країн СНД – 13 пар, інших країн – 12 пар. У міжнародному сполученні курсуватиме 14 пар пасажирських поїздів у країни Заходу та 25 пар – у країни СНД. 154 пари – у внутрішньому сполученні.

Швидкі та прискорені складають близько 80% від загальної кількості всіх пасажирських поїздів.

Серед новацій графіка руху поїздів на 2016/2017 роки – введення поїздів за новими напрямками. Наприклад, з’являться поїзди, що з’єднають Полтаву з Костянтинівкою, Хмельницький з Лисичанськом, Київ з Ізмаїлом та інші. Також будуть запроваджені довгі поїзди, що з’єднують усю країну – Харків – Київ – Львів, Миколаїв – Івано-Франківськ.

У новому графіку руху поїздів передбачено збільшення швидкості поїздів. Зокрема, середня маршрутна швидкість складе до 57,8 км/год, а технічна – 67,3 км/год.

Новим графіком вводиться 24 пари нових поїздів, також 4 парам поїздів подовжено маршрути.

Збільшено кількість рейсів у південному напрямку (Одеса, Херсон, Миколаїв, Генічеськ, Маріуполь) та західному (Івано-Франківськ, Львів, Ужгород).

Деяким поїздам змінено маршрут прямування.

Також у графіку руху передбачено курсування причіпних та безпересадкових вагонів для виїзду за кордон: Київ – Кошице, Київ – Прага, Київ – Братислава, Київ – Будапешт, Львів – Будапешт, Львів – Братислава, Дніпропетровськ – Санкт-Петербург, Одеса – Санкт-Петербург тощо.

Українська правда