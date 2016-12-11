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"Укрзалізниця" ввела новый график движения поездов

Воскресенье, 11 декабря 2016, 09:59

С 11 декабря начал действовать новый график движения поездов на 2016/2017 годы.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализниці", им предусмотрено курсирование 193 пар пассажирских поездов.

В частности, формированием железных дорог Украины - 168 пар, стран СНГ - 13 пар, других стран - 12 пар. В сообщении будет курсировать 14 пар пассажирских поездов в страны Запада и 25 пар - в страны СНГ. 154 пары - во внутреннем сообщении.

Скорые и ускоренные составляют около 80% от общего количества всех пассажирских поездов.

Среди новаций графика движения поездов на 2016/2017 годы - введение поездов по новым направлениям. Например, появятся поезда, которые соединят Полтаву с Константиновкой, Хмельницкий с Лисичанском, Киев с Измаилом и другие. Также будут введены длинные поезда, соединяющие всю страну - Харьков - Киев - Львов, Николаев - Ивано-Франковск.

В новом графике движения поездов предусмотрено увеличение скорости поездов. В частности, средняя маршрутная скорость составит до 57,8 км/ч, а техническая - 67,3 км/ч.

Новым графиком вводится 24 пары новых поездов, а также 4 парам поездов продлены маршруты.

Увеличено количество рейсов в южном направлении (Одесса, Херсон, Николаев, Геническ, Мариуполь) и западном (Ивано-Франковск, Львов, Ужгород).

Некоторым поездам изменен маршрут следования.

Также в графике движения предусмотрено курсирование прицепных и беспересадочных вагонов для выезда за границу: Киев - Кошице, Киев - Прага, Киев - Братислава, Киев - Будапешт, Львов - Будапешт, Львов - Братислава, Днепропетровск - Санкт-Петербург, Одесса - Санкт-Петербург тому подобное.

Украинская правда

Темы: транспорт
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