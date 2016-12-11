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На Волині під час виборів до громад фіксують нові порушення

Неділя, 11 грудня 2016, 12:58

У Волинській області станом на 12:00 під час виборів у громадах фіксуються нові порушення.

Про це повідомляють спостерігачі ГМ "Опора".

Зокрема, зафіксовано намагання проголосувати без паспорта, відсутність на дільницях необхідної кількості скриньок і кабінок для голосування, а також видача бюлетеня особі, яка не мала права голосу.

"На виборчій дільниці №070406 у с. Пісочне на Ковельщині зафіксовано факт, коли виборцю видали бюлетень із кандидатами у депутати по іншому округу, де виборець не має права голосу. Виборець проголосував і вкинув бюлетень у скриньку, після чого підійшов до голови комісії з питанням, чому до бюлетеня включені інші кандидати", - повідомили спостерігачі. 

Окрім того, за даними "Опори", у с. Литовеж Іваничівського району на виборчу дільницю №070174 на виклик прибула оперативна група правоохоронців.

"Допитали спостерігача, у якого був наявний при собі список виборців, а також опитали свідків. Спостерігачами на місці було написано заяву про виявлене порушення",  - йдеться у повідомленні "Опори". 

Раніше 11 грудня спостерігачі помітили у руках іншого спостерігача від кандидата партії "Українське об’єднання патріотів – "УКРОП" список людей, аналогічний до списку виборців, з яким працює дільнична виборча комісія. На питання, де спостерігач взяв відповідний список, той  відповісти відмовився.

"Українська правда" в Threads

Теми: вибориВолиньполіція
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