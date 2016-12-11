Выборы на Волыни: На участке обнаружили наблюдателя со списком избирателей

В Волынской области по состоянию на 12:00 на выборах в общинах фиксируются новые нарушения.

Об этом сообщают наблюдатели ГС "Опора".

В частности, зафиксированы попытки проголосовать без паспорта, отсутствие на участках необходимого количества ящиков и кабинок для голосования, а также выдача бюллетеня лицу, которое не имело права голоса.

"На избирательном участке №070406 в с. Песочное на Ковельщине зафиксирован факт, когда избирателю выдали бюллетень с кандидатами в депутаты по другому округу, где избиратель не имеет права голоса. Избиратель проголосовал и бросил бюллетень в урну, после чего подошел к председателю комиссии с вопросом, почему в бюллетень включены другие кандидаты", - сообщили наблюдатели.

Кроме того, по данным "Опоры", в с. Литовеж Иваничивского района на избирательный участок №070174 на вызов прибыла оперативная группа правоохранителей.

"Допросили наблюдателя, у которого присутствовал при себе список избирателей, а также опросили свидетелей. Наблюдателями на месте было написано заявление о выявленном нарушении", - говорится в сообщении "Опоры".

Ранее 11 декабря наблюдатели заметили в руках другого наблюдателя от кандидата партии "Украинское объединение патриотов - "УКРОП" список людей, аналогичный списку избирателей, с которым работает участковая избирательная комиссия. На вопрос, где наблюдатель взял соответствующий список, тот ответить отказался.