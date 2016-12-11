Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Выборы на Волыни: На участке обнаружили наблюдателя со списком избирателей

Воскресенье, 11 декабря 2016, 12:58

В Волынской области по состоянию на 12:00 на выборах в общинах фиксируются новые нарушения.

Об этом сообщают наблюдатели ГС "Опора".

В частности, зафиксированы попытки проголосовать без паспорта, отсутствие на участках необходимого количества ящиков и кабинок для голосования, а также выдача бюллетеня лицу, которое не имело права голоса.

"На избирательном участке №070406 в с. Песочное на Ковельщине зафиксирован факт, когда избирателю выдали бюллетень с кандидатами в депутаты по другому округу, где избиратель не имеет права голоса. Избиратель проголосовал и бросил бюллетень в урну, после чего подошел к председателю комиссии с вопросом, почему в бюллетень включены другие кандидаты", - сообщили наблюдатели.

Кроме того, по данным "Опоры", в с. Литовеж Иваничивского района на избирательный участок №070174 на вызов прибыла оперативная группа правоохранителей.

"Допросили наблюдателя, у которого присутствовал при себе список избирателей, а также опросили свидетелей. Наблюдателями на месте было написано заявление о выявленном нарушении", - говорится в сообщении "Опоры".

Ранее 11 декабря наблюдатели заметили в руках другого наблюдателя от кандидата партии "Украинское объединение патриотов - "УКРОП" список людей, аналогичный списку избирателей, с которым работает участковая избирательная комиссия. На вопрос, где наблюдатель взял соответствующий список, тот ответить отказался.

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыВолыньполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
22:54
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
Все новости...
Реклама: