Найактивніше на місцевих виборах голосують на Волині

Станом на 12:00 найвища явка на виборах у об'єднаних територіальних громадах спостерігалася у Волинській області – 31%.

Про це свідчать перші дані громадської мережі "Опора".

При цьому на 12:00 явка в Дніпропетровській та Одеській областях становила по 27%, у Чернігівській - 25%, в Харківській - 24%, Вінницькій та Полтавській - по 23%, Рівненській - 22%, Запорізькій - 19%, Миколаївській - 18%.

У Тернопільській, Чернівецькій та Херсонській областях явка складає по 13%.

Разом з тим, станом на 16:00, у Рівненській та Чернігівській областях явка складає по 48%, в Одеській – 44%, у Вінницькій та Полтавській – по 41%, у Тернопільській – 33%, у Харківській – 31%. Даних з інших областей поки немає.

Як відомо, 11 грудня проходять вибори місцевої ради та голови у 41 об’єднаній територіальній громаді Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Чернівецької та Чернігівської областей.

Як зазначив віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, після 18 грудня в Україні буде 25% об’єднаних громад. 18 грудня вибори відбудуться у 143 ОТГ у 22 областях України.

Українська правда