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Активнее всего на местных выборах голосуют на Волыни

Воскресенье, 11 декабря 2016, 15:44

По состоянию на 12:00 самая высокая явка на выборах в объединенных территориальных общинах наблюдалась в Волынской области - 31%.

Об этом свидетельствуют первые данные гражданской сети "Опора".

При этом на 12:00 явка в Днепропетровской и Одесской областях составила по 27%, в Черниговской - 25%, в Харьковской - 24%, Винницкой и Полтавской - по 23%, Ровенской - 22%, Запорожской - 19%, Николаевской - 18 %.

В Тернопольской, Черновицкой и Херсонской областях явка составляла по 13%.

Вместе с тем, по состоянию на 16:00, в Ровенской и Черниговской областях явка составляет по 48%, в Одесской - 44%, в Винницкой и Полтавской - по 41%, в Тернопольской - 33%, в Харьковской - 31%. Данных из других областей пока нет.

Как известно 11 декабря проходят выборы местного совета и головы в 41 объединенной территориальной общине Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской областей.

Как отметил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, после 18 декабря в Украине будет 25% объединенных общин. 18 декабря выборы состоятся в 143 ОТГ в 22 областях Украины.

Украинская правда

Темы: виборы
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