У Стамбулі провели акцію проти дій Росії у Криму

У Туреччині біля Генконсульства РФ у Стамбулі відбулася акція протесту проти утиску прав мешканців анексованого Криму.

Як повідомляє агенція "Анадолу", організатори акції, яка відбулася 10 грудня - Товариство культури і взаємодопомоги кримських тюрків.

Учасники скандували гасла проти незаконних дій Росії в Криму, а у резолюції мітингу звернули увагу до грубого порушення Росією норм міжнародного права.

Також учасники заходу поклали до стін дипмісії "чорний вінок". Акція завершилася без інцидентів.