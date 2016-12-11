У Стамбулі провели акцію проти дій Росії у Криму
Неділя, 11 грудня 2016, 16:13
У Туреччині біля Генконсульства РФ у Стамбулі відбулася акція протесту проти утиску прав мешканців анексованого Криму.
Як повідомляє агенція "Анадолу", організатори акції, яка відбулася 10 грудня - Товариство культури і взаємодопомоги кримських тюрків.
Учасники скандували гасла проти незаконних дій Росії в Криму, а у резолюції мітингу звернули увагу до грубого порушення Росією норм міжнародного права.
Також учасники заходу поклали до стін дипмісії "чорний вінок". Акція завершилася без інцидентів.