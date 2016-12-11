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У Стамбулі провели акцію проти дій Росії у Криму

Неділя, 11 грудня 2016, 16:13

У Туреччині біля Генконсульства РФ у Стамбулі відбулася акція протесту проти утиску прав мешканців анексованого Криму.

Як повідомляє агенція "Анадолу", організатори акції, яка відбулася 10 грудня - Товариство культури і взаємодопомоги кримських тюрків.

Учасники скандували гасла проти незаконних дій Росії в Криму, а у резолюції мітингу звернули увагу до грубого порушення Росією норм міжнародного права.

 

Також учасники заходу поклали до стін дипмісії "чорний вінок". Акція завершилася без інцидентів.

Теми: РосіяКримТуреччинамітинги
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