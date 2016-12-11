В Стамбуле провели акцию против действий России в Крыму
Воскресенье, 11 декабря 2016, 16:13
В Турции у Генконсульства РФ в Стамбуле состоялась акция протеста против ущемления прав жителей аннексированного Крыма.
Как сообщает агентство "Анадолу", организаторы акции, которая прошла 10 декабря - Общество культуры и взаимопомощи крымских тюрков.
Участники скандировали лозунги против незаконных действий России в Крыму, а в резолюции митинга обратили внимание на грубое нарушение Россией норм международного права.
Также участники мероприятия возложили к стенам дипмиссии "черный венок". Акция завершилась без инцидентов.