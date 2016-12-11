Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Стамбуле провели акцию против действий России в Крыму

Воскресенье, 11 декабря 2016, 16:13

В Турции у Генконсульства РФ в Стамбуле состоялась акция протеста против ущемления прав жителей аннексированного Крыма.

Как сообщает агентство "Анадолу", организаторы акции, которая прошла 10 декабря - Общество культуры и взаимопомощи крымских тюрков.

Участники скандировали лозунги против незаконных действий России в Крыму, а в резолюции митинга обратили внимание на грубое нарушение Россией норм международного права.

 

Также участники мероприятия возложили к стенам дипмиссии "черный венок". Акция завершилась без инцидентов.

Темы: РосcияКрымТурциямитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Росcия
Зеленский инициировал созыв совета Украина-НАТО из-за действий РФ в Черном море
Лукашенко прилетел к Путину в Петербург
Бывший "премьер" донецких боевиков попал под обстрел в Украине
Последние новости
22:54
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
Все новости...
Реклама: