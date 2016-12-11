Вибори: На Херсонщині активісти без документів "допомагають" охороняти порядок

У н.п. Каланчак (Херсонська обл.) на дільницях під час виборів до місцевих громад окрім правоохоронців перебувають представники громадського формування "Ніхто крім нас", які "допомагають" забезпечувати порядок.

Про це повідомляють спостерігачі ГМ "Опора".

"На ДВК №650323 та ДВК №650326 зафіксовано "допомогу" у забезпеченні правопорядку. Окрім правоохоронців на дільницях перебувають представники громадського формування по охороні громадського порядку та державного кордону "Ніхто крім нас", - йдеться у повідомленні.

Спостерігачі зазначають, що у присутніх на дільницях представників громадського формування немає жодних документів, які б давали їм право перебувати у ДВК, у журналі відвідувань їх також не реєстрували.

Повідомляється, що один з кандидатів на посаду селищного голови Каланчацької об’єднаної громади та чинна голова РДА Ганна Загорулько написала лист керівнику формування "Ніхто крім нас" Володимиру Арнауту, у якому просить допомогти в охороні порядку на двох дільницях.

"Можливість присутності недержавних охоронних громадських формувань у законодавстві не прописано", - нагадали спостерігачі.

Як відомо, 11 грудня відбуваються вибори місцевих рад та голів у 41 об’єднаній територіальній громаді Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Чернівецької та Чернігівської областей, 3 з них є міськими, 13 – селищними, 25 – сільськими громадами.

Як зазначив віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, після 18 грудня в Україні буде 25% об’єднаних громад. 18 грудня вибори відбудуться у 143 ОТГ у 22 областях України.