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Выборы: На Херсонщине активисты без документов "помогают" охранять порядок

Воскресенье, 11 декабря 2016, 18:04

В н.п. Каланчак (Херсонская обл.) на участках во время выборов в местные общин кроме правоохранителей находятся представители общественного формирования "Никто кроме нас", которые "помогают" обеспечивать порядок.

Об этом сообщают наблюдатели ГС "Опора".

"На УИК №650323 и УИК №650326 зафиксирована "помощь" в обеспечении правопорядка. Кроме правоохранителей на участках находятся представители общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы "Никто кроме нас", - говорится в сообщении.

Наблюдатели отмечают, что у присутствующих на участках представителей общественного формирования нет никаких документов, которые бы давали им право находиться в УИК, в журнале посещений их также не регистрировали.

Сообщается, что один из кандидатов на должность поселкового головы Каланчакской объединенной общины и действующая глава РГА Анна Загорулько написала письмо руководителю формирования "Никто кроме нас" Владимиру Арнауту, в котором просит помочь в охране порядка на двух участках.

"Возможность присутствия негосударственных охранных общественных формирований в законодательстве не прописано", - напомнили наблюдатели.

Как известно 11 декабря проходят выборы местного совета и головы в 41 объединенной территориальной общине Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской областей.

Как отметил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, после 18 декабря в Украине будет 25% объединенных общин. 18 декабря выборы состоятся в 143 ОТГ в 22 областях Украины.

Темы: виборыХерсонская область
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