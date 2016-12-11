Гройсман: Щодо завищених рахунків за ЖКП звертайтеся до місцевої влади

Глава уряду Володимир Гройсман радить звертатися у першу чергу до місцевої влади з питання можливо завищених сум у рахунках за житлово-комунальні послуги.

Про це Гройсман заявив в ефірі телеканалу "Інтер" 11 грудня, коментуючи питання щодо дій громадян, які, на їхню думку, отримують завищені платіжки за комунальні послуги.

"Що необхідно зробити, на мій погляд, - ми з вами обираємо нашу місцеву владу, ми вибираємо наших депутатів, ми вибираємо нашого міського голову... І я вважаю, перше що необхідно зробити - це звернутися до відповідної міської ради зі скаргою на те, що ви бачите певні проблеми", - зазначив Гройсман.

Він додав, що у разі, якщо місцева влада не допоможе, то громадяни можуть звертатися на урядову "гарячу лінію" за номером 15-45.

Інтерфакс-Україна