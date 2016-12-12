На Вінниччині у виборах в ОТГ взяли участь 56,8% виборців

Кількість виборців, які взяли участь в голосуванні на перших виборах об’єднаних територіальних громад Вінниччини, склала, за даними спостерігачів, 56,8%.

Про це повідомили представники Громадянської мережі ОПОРА у Вінницькій області, передає Укрінформ.

"На момент завершення голосування середній показник явки виборців за даними з семи ОТГ становить 56,8%", - повідомили в ОПОРІ.

Загалом, із 24341 виборців, включених до списків, своїм правом на волевиявлення скористалися 13825 осіб.

Виборчий процес відбувається у штатному режимі, без суттєвих порушень. Усі виборчі дільниці закрилися вчасно, ДВК розпочали підрахунок голосів.