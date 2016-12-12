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На Винничине в выборах в ОТГ приняли участие 56,8% избирателей

Понедельник, 12 декабря 2016, 01:36

Количество избирателей, принявших участие в голосовании на первых выборах объединенных территориальных общин Винницкой области, составила, по данным наблюдателей, 56,8%.

Об этом сообщили представители Гражданской сети ОПОРА в Винницкой области, передает Укринформ.

"На момент завершения голосования средний показатель явки избирателей по данным из семи ОТГ составляет 56,8%", - сообщили в ОПОРЕ.

В общем, из 24341 избирателей, включенных в списки, своим правом на волеизъявление воспользовались 13825 человек.

Избирательный процесс проходит в штатном режиме, без существенных нарушений. Все избирательные участки закрылись вовремя, УИК начали подсчет голосов.

Темы: виборыВинницкая область
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