АТО: 51 обстріл, окупанти застосували артилерію і танк

Минулої доби російсько-окупаційні війська 51 раз вели вогонь по позиціях ЗСУ із забороненого Мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зі 122 міліметрової артилерії та мінометів було обстріляно Талаківку, Мар’їнку, Красногорівку, Новоселівку Другу, Чермалик, Лебединське та Водяне. По Красногорівці вогонь вів і снайпер. По Широкиному понад 10 разів бойовики стріляли з мінометів різних калібрів, озброєння БМП та танку.

На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів окупанти намагалися поцілити по Балці Кошарній, Попасній, та Кримському.

На Донецькому напрямку по Троїцькому, Опитному та Авдіївці окупанти вели вогонь зі 120 міліметрових мінометів, а по Луганському – з гранатометів, БМП та великокаліберних кулеметів.