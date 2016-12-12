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АТО: 51 обстрел, оккупанты применили артиллерию и танк

Понедельник, 12 декабря 2016, 06:24

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 51 раз вели огонь по позициям ВСУ с запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Из 122 миллиметровой артиллерии и минометов были обстреляны Талаковка, Марьинка, Красногоровка, Новоселовка Вторая, Чермалик, Лебединский и Водяное. По Красногоровке огонь вел и снайпер. По Широкиному более 10 раз боевики стреляли из минометов различных калибров, вооружения БМП и танка.

На Луганском направлении из минометов различных калибров оккупанты палили по Балке Кошарной, Попасной, и Крымскому.

На Донецком направлении по Троицкому, Опытному и Авдеевке оккупанты вели огонь из 120 миллиметровых минометов, а по Луганскому - из гранатометов, БМП и крупнокалиберных пулеметов.

Темы: ДонбассАТОбоевые действия
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