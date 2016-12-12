Російські ЗМІ знайшли маєток в Сочі, де нібито живе Янукович

Екс-президент України Віктор Янукович може проживати не в Москві, а в Сочі.

Про це йдеться у сюжеті російського телеканалу "Дождь".

"Дом з дерева в елітному Хостинському районі Сочі вже кілька місяців привертає підвищену увагу", - йдеться у сюжеті.

Канал наводить слова однієї з мешканок: "Я тут живу і за чутками це дача екс-президента Януковича".

Раніше під час допиту на суді, коли суддя спитав, де саме живе Янукович, той почав говорити, що в ростовській області, однак захисник не дозволив йому вказати повну адресу.