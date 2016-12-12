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Российские СМИ нашли имение в Сочи, где якобы живет Янукович

Понедельник, 12 декабря 2016, 07:28
Российские СМИ нашли имение в Сочи, где якобы живет Янукович

Экс-президент Украины Виктор Янукович может проживать не в Москве, а в Сочи.

Об этом говорится в сюжете российского телеканала "Дождь".

"Дом из дерева в элитном Хостинском районе Сочи уже несколько месяцев привлекает повышенное внимание", - говорится в сюжете.

Канал приводит слова одной из жительниц: "Я здесь живу и, по слухам, – это дача экс-президента Януковича".

 
 

Ранее во время допроса на суде, когда судья спросил, где именно живет Янукович, то начал говорить, что в Ростовской области, однако защитник не позволил ему указать полный адрес.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Янукович
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