Российские СМИ нашли имение в Сочи, где якобы живет Янукович

Экс-президент Украины Виктор Янукович может проживать не в Москве, а в Сочи.

Об этом говорится в сюжете российского телеканала "Дождь".

"Дом из дерева в элитном Хостинском районе Сочи уже несколько месяцев привлекает повышенное внимание", - говорится в сюжете.

Канал приводит слова одной из жительниц: "Я здесь живу и, по слухам, – это дача экс-президента Януковича".

Ранее во время допроса на суде, когда судья спросил, где именно живет Янукович, то начал говорить, что в Ростовской области, однако защитник не позволил ему указать полный адрес.