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Харківська суддя мала два Porsche, один продала задешево

Понеділок, 12 грудня 2016, 09:10

Суддя Господарського суду Харківської області Валерія Казарцева вказала у своїй електронній декларації за 2015 рік 149 тисяч гривень доходу від відчуження рухомого майна.

При порівнянні з декларацією за 2014 рік з’ясувалося, що продано автомобіль Porsche Panamera 2009 року випуску.

Проте ринкова вартість машини в декілька разів вища, повідомляє проект "Народне НАЗК" видання Bihus.info.

При моніторингові ринку вживаних авто знайти у продажі Porsche Panamera 2009 року не вдалося. Проте мінімальна ціна такого ж автомобіля 2010 року із пробігом у 100 тисяч кілометрів складає 49,5 тисяч доларів (близько 1,3 мільйона гривень).

Також у своїй декларації  Валерія Казарцева вказала ще один Porsche Cayenne S, який вона набула новим у 2011 році.

Із нерухомості їй належить 48-метровий садовий будинок, 65-метровий гараж і 164-метрова квартира у Харкові.

Готівкою суддя зберігає близько 22 тисяч доларів.

Окрім цього, вона задекларувала 600 тисяч гривень грошових подарунків від свого батька Вадима Казарцева.

За даними деяких ЗМІ, Вадим Казарцев є відомим харківським кримінальним авторитетом на прізвисько "Князь".

Теми: ДеканоідзесудХарківкримінал
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