Харьковская судья имела два Porsche, один продала задешево

Судья Хозяйственного суда Харьковской области Валерия Казарцева указала в своей электронной декларации за 2015 год 149 тысяч гривен дохода от отчуждения движимого имущества.

При сравнении с декларацией за 2014 год выяснилось, что продан автомобиль Porsche Panamera 2009 года выпуска.

Однако рыночная стоимость машины в несколько раз выше, сообщает проект "Народное НАПК" издания Bihus.info.

При мониторинге рынка б/у-шных авто найти в продаже Porsche Panamera 2009 года не удалось. Однако минимальная цена такого же автомобиля 2010 года с пробегом в 100 тысяч километров составляет 49,5 тысяч долларов (порядка 1,3 миллиона гривен).

Также в своей декларации Валерия Казарцева указала еще один Porsche Cayenne S, который она приобрела новым в 2011 году.

Из недвижимости ей принадлежит 48-метровый садовый дом, 65-метровый гараж и 164-метровая квартира в Харькове.

Денежной наличкой судья хранит порядка 22 тысяч долларов.

Кроме этого, она задекларировала 600 тысяч гривен денежных подарков от своего отца Вадима Казарцева.

По данным некоторых СМИ, Вадим Казарцев является известным харьковским криминальным авторитетом по кличке "Князь".