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ОБСЄ звітує про росіян у військовій формі неподалік Маріуполя

Понеділок, 12 грудня 2016, 09:39
ОБСЄ звітує про росіян у військовій формі неподалік Маріуполя

ОБСЄ побачила озброєних росіян на окупованій території в районі Маріуполя.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 9 грудня.

"У підконтрольному "ДНР" селі Саханка (24 км на північний схід від Маріуполя) до патруля Місії на цивільному автомобілі з номерними знаками Російської Федерації під'їхали четверо озброєних чоловіків з автоматами (АК-47) і почали розмовляти зі спостерігачами", - йдеться у звіті.

"Вони були одягнені в форму військового типу. Двоє з них відрекомендувалися як громадяни Російської Федерації", - зазначили у звіті.

Жодних інших подробиць про російських бійців на окупованій території України у звіті не сказано.

При цьому ж звіті ОБСЄ як обмеження свободи пересування було зазначено те, що українські бійці впустили на територію зі зберігання відведеного озброєння лише після того, як пересвідчились, що в патрулі немає росіян.

"На місці розміщення відведеного важкого озброєння військовослужбовці ЗСУ надали доступ спостерігачам після того, як дізналися, що серед спостерігачів патруля немає громадян Російської Федерації. Окрім того, вони надали лише піший доступ до місця розміщення. (Об’єкт знаходився за 500 м від місця, де патруль Місії був змушений припаркувати свої автомобілі). СММ поінформувала про це СЦКК", - сказано в повідомленні.

Теми: ДонбасРосіяОБСЄ
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