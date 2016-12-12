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ОБСЕ заметили россиян в военной форме недалеко от Мариуполя

Понедельник, 12 декабря 2016, 09:39
ОБСЕ заметили россиян в военной форме недалеко от Мариуполя

ОБСЕ увидела вооруженных россиян на оккупированной территории в районе Мариуполя.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 9 декабря.

"В подконтрольном "ДНР" селе Саханка (24 км северо-восточнее от Мариуполя) к патрулю Миссии на гражданском автомобиле с номерными знаками Российской Федерации подъехали четверо вооруженных мужчин с автоматами (АК-47) и начали разговаривать с наблюдателями", - говорится в отчете.

"Они были одеты в форму военного типа. Двое из них представились как граждане Российской Федерации", - отметили в отчете.

Никаких других подробностей о российских бойцах на оккупированной территории Украины в отчете не сказано.

При этом же отчете ОБСЕ как ограничение свободы передвижения было отмечено, что украинские бойцы пустили их на территорию хранения отведенного вооружения лишь после того, как убедились, что в патруле нет россиян.

"На месте размещения отведенного тяжелого вооружения военнослужащие ВСУ предоставили доступ наблюдателям после того, как узнали, что среди наблюдателей патруля нет граждан Российской Федерации. Кроме того, они предоставили лишь пеший доступ к месту размещения. (Объект находился в 500 м от места, где патруль Миссии был вынужден припарковать свои автомобили). СММ проинформировала об этом СЦКК ", - сказано в сообщении.

Украинская правда

Темы: ДонбассРосcияОБСЕ
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