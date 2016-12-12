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НАБУ розслідує вже 10 е-декларацій: судді, депутати

Понеділок, 12 грудня 2016, 10:10

НАБУ розпочало розслідування ще семи проваджень на підставі аналізу інформації з електронних декларацій, відомості про це внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань упродовж 7-9 грудня.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ, поширеному в понеділок.

Два провадження зареєстровані за фактом внесення недостовірних даних народними депутатами (ст. 366-1 Кримінального кодексу України).

Одне провадження — за фактом незаконного збагачення заступника голови облради (ч.3 ст. 368-2 КК України – "Незаконне збагачення особи, яка займає особливо відповідальне становище").

Відомості про ще чотири кримінальні провадження до ЄРДР внесені за фактом незаконного збагачення та внесення недостовірних відомостей до е-декларацій трьома суддями: стосовно двох служителів Феміди детективи Бюро розслідують скоєння злочину, передбаченого ч.2. ст. 368-2 КК України, третій суддя фігурує у двох провадженнях, відкритих за фактами незаконного збагачення (ч.3 ст. 368-2 КК України) та внесення недостовірних відомостей до е-декларацій (ст. 366-1 КК України).

Таким чином, загальна кількість проваджень, зареєстрованих детективами Бюро за результатами аналізу е-декларацій сягнула 10.

Водночас, у НАБУ не називають прізвища осіб, щодо яких ведеться розслідування.

Як відомо, 17 листопада Бюро зареєструвало перші три кримінальні провадження за фактами незаконного збагачення (ч. 2 та ч. 3 ст. 368-2 КК України) на підставі аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях. Два провадження відкриті стосовно народних депутатів України і одне — представника судової гілки влади.

Досудове розслідування в цих провадженнях триває.

Теми: деклараціїНАБУ
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