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НАБУ расследует уже 10 е-деклараций: судьи, депутаты

Понедельник, 12 декабря 2016, 10:10

НАБУ начало расследование еще семи производств на основании анализа информации из электронных деклараций, сведения об этом внесены в Единый реестр досудебных расследований в течение 7-9 декабря.

Об этом говорится в сообщении НАБУ, распространенном в понедельник.

Два производства зарегистрированы по факту внесения недостоверных данных народными депутатами (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины).

Одно производство - по факту незаконного обогащения заместителя председателя облсовета (ч.3 ст. 368-2 УК Украины - "Незаконное обогащение лица, занимающим особо ответственное положение").

Сведения о еще четырех уголовных производства в ЕРДР внесены по факту незаконного обогащения и внесения недостоверных сведений в электронной деклараций тремя судьями: в отношении двух служителей Фемиды детективы Бюро расследуют совершение преступления, предусмотренного ч.2. ст. 368-2 УК Украины, третий судья фигурирует в двух процессах, открытых по фактам незаконного обогащения (ч.3 ст. 368-2 УК Украины) и внесения недостоверных сведений в электронной декларации (ст. 366-1 УК Украины).

Таким образом, общее количество производств, зарегистрированных детективами Бюро по результатам анализа е-деклараций достигло 10.

В то же время, в НАБУ не называют фамилии лиц, в отношении которых ведется расследование.

Как известно, 17 ноября НАБУ зарегистрировала первые три уголовных производства по фактам незаконного обогащения (ч. 2 и ч. 3 ст. 368-2 УК Украины) на основании анализа сведений, приведенных в электронной декларациях.

Два производства открыты в отношении народных депутатов Украины и одно - представителя судебной ветви власти.

Досудебное расследование в этих процессах продолжается.

Темы: декларацииНАБУ
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