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Теракти у Стамбулі: кількість загиблих зросла до 44 осіб

Понеділок, 12 грудня 2016, 11:40
Теракти у Стамбулі: кількість загиблих зросла до 44 осіб

Кількість загиблих в результаті терактів у Стамбулі зросла до 44 людей.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Реджеп Акдаг, повідомляє видання Hurriyet daily news.

Серед загиблих 36 поліцейських і 8 цивільних.

Раніше повідомлялося про 38 загиблих.

Нагадаємо, у Стамбулі у суботу ввечері в районі Бешикташ, неподалік стадіону Vodafone Arena, сталися два вибухи.

Відповідальність за теракти в Туреччині взяло на себе угруповання "Соколи свободи Курдистану".

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Туреччинатеракт
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