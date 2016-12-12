Теракты в Стамбуле: число погибших выросло до 44 человек
Понедельник, 12 декабря 2016, 11:40
Количество погибших в результате терактов в Стамбуле возросло до 44 человек.
Об этом заявил министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг, сообщает издание Hurriyet daily news.
Среди погибших 36 полицейских и 8 гражданских.
Ранее сообщалось о 38 погибших.
Напомним, в Стамбуле в субботу вечером в районе Бешикташ, неподалеку от стадиона Vodafone Arena, произошли два взрыва.
Ответственность за теракты в Турции взяла на себя группировка "Соколы свободы Курдистана".