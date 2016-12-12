За добу в зоні АТО поранення отримали троє бійців – штаб

За добу в зоні проведення антитерористичної операції поранень зазнали троє військовослужбовців.

Про це на традиційному брифінгу у понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовий немає, троє бійців отримали поранення", – сказав він.

Лисенко уточнив, цих санітарних втрат сили АТО зазнали у Кримському внаслідок ворожих мінометних обстрілів.

Українська правда