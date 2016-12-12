За добу в зоні АТО поранення отримали троє бійців – штаб
Понеділок, 12 грудня 2016, 11:43
За добу в зоні проведення антитерористичної операції поранень зазнали троє військовослужбовців.
Про це на традиційному брифінгу у понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовий немає, троє бійців отримали поранення", – сказав він.
Лисенко уточнив, цих санітарних втрат сили АТО зазнали у Кримському внаслідок ворожих мінометних обстрілів.
Українська правда