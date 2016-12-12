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За сутки в зоне АТО 3 бойца ранены – штаб

Понедельник, 12 декабря 2016, 11:43

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранения получили трое военнослужащих.

Об этом на традиционном брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, трое бойцов получили ранения", – сказал он.

Лысенко уточнил, эти санитарные потери силы АТО понесли в Крымском в результате вражеских минометных обстрелов.

Украинская правда

Темы: АТО
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