За сутки в зоне АТО 3 бойца ранены – штаб

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранения получили трое военнослужащих.



Об этом на традиционном брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, трое бойцов получили ранения", – сказал он.

Лысенко уточнил, эти санитарные потери силы АТО понесли в Крымском в результате вражеских минометных обстрелов.



Украинская правда