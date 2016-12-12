За сутки в зоне АТО 3 бойца ранены – штаб
Понедельник, 12 декабря 2016, 11:43
За сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранения получили трое военнослужащих.
Об этом на традиционном брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, трое бойцов получили ранения", – сказал он.
Лысенко уточнил, эти санитарные потери силы АТО понесли в Крымском в результате вражеских минометных обстрелов.
Украинская правда