Українські судді тримають готівкою більше 1 млрд гривень

Українські судді зберігають готівкою більше 1 млрд гривень.

Про це у понеділок повідомляється на сторінці проекту Prosud у Facebook.

"Трошки статистики: 1 055 562 917 гривень - стільки, згідно е-декларацій за 2015 рік, зберігають судді та члени їх родин готівкою", - сказано у повідомленні.

Також активісти проекту склали список ТОП-10 суддів та їх родин з найбільшою кількістю готівки:

Найбільше грошей "на руках" у судді Господарського суду Києва Вікторії Джарти – 23 млн 328 тисяч 400 грн.

Другою найбагатшою за за об'ємами готівки є інша суддя Господарського суду Києва – Ганна Бондаренко (13 млн 120 тисяч грн.).

Загалом кожен суддя зі списку ТОП-10 має більше 8 млн гривень готівкою.

Про готівку народних депутатів читайте у матеріалі "Любителі кешу. Скільки готівки у нардепів та як вони її зберігають".