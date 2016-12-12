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Украинские судьи держат наличными более 1 млрд гривен

Понедельник, 12 декабря 2016, 11:48
Украинские судьи держат наличными более 1 млрд гривен

Украинские судьи хранят наличными более 1 млрд гривен.

Об этом в понедельник сообщается на странице проекта Prosud в Facebook.

"Немножко статистики: 1055562917 гривен - столько, согласно е-деклараций за 2015 год, сохраняют судьи и члены их семей наличными", - сказано в сообщении.

Также активисты проекта составили список ТОП-10 судей и их семей с наибольшим количеством наличности:

Больше всего денег "на руках" у судьи Хозяйственного суда Киева Виктории Джарты – 23 млн 328 тыс. 400 грн.

Второй самой богатой по по объемам наличности является другая судья Хозяйственного суда Киева - Анна Бондаренко (13 млн 120 тысяч грн.).

 

В общем каждый судья из списка ТОП-10 имеет более 8 млн гривен наличными.

О наличности народных депутатов читайте в материале "Любители кэша. Сколько наличных у нардепов и как они ее хранят".

Темы: суддекларациикоррупция
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