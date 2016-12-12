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Грібаускайте допомагатиме Україні отримати безвізовий режим

Понеділок, 12 грудня 2016, 12:23

Президент Литви Даля Грібаускайте спробує допомогти Україні отримати безвізовий режим із Євросоюзом.

Про це вона сказала на спільній із президентом України Петром Порошенком прес-конференції в Києві 12 грудня.

Грібаускайте зазначила, що Литва підтримує Україну на всіх рівнях, тоді як українці готові вмирати за свою країну.  

"Цього тижня буде засідання Європейської ради – ми будемо намагатися надати допомогу вашій країні в пошуку рішень для безвізового режиму. Принаймні, я сподіваюся, що він буде імплементований наступного року і українці зможуть їздити вільно до Європи", – заявила вона.

"Так само ми будемо розмовляти про імплементацію і ратифікацію угоди про асоціацію, хоча виникли деякі технічні проблеми, але я думаю, що скоро це буде подолано", – додала литовський лідер.    

Грібаускайте зазначила, що нині 40% зовнішньої торгівлі України орієнтовані на ЄС. Крім того, Україна зараз проводить вагомі й болючі реформи.

Вона також вважає, що Європа мусить вчитися з українського досвіду дій у гібридній і звичайній війні, бо має такі ж геополітичні виклики.

"Наш народ завжди тримає Україну у своєму серці. Для нас те, що відбувається в Україні, дуже важливе", – запевнила президент Литви.

У свою чергу, Порошенко зазначив, що 15 грудня у Брюсселі має відбутися засідання Ради Європейського Союзу, де будуть обговорювати, зокрема, завершення ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Ми вітаємо той прогрес, який був продемонстрований в листопада-грудні в питаннях безвізового режиму. Було досягнуто компроміс між Європейською комісією, країнами-членами Євросоюзу та Європарламентом щодо призупинення візового режиму, що відкриває зелене світло, нарешті, щодо надання українцям безвізового режиму в шенгенській зоні", – заявив він.

"Наші домовленості щодо подальшої співпраці зафіксовані в підписаній сьогодні дорожній карті розвитку стратегічного партнерства, які передбачають чіткі кроки в 2017-2018 роках", – сказав Порошенко.

У день 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною й Литвою він подякував Грібаускайте за "спільну боротьбу проти російської агресії".

Порошенко подякував і за засудження анексії Криму, і за послідовну позицію Литви щодо імплементації мінських угод щодо відновлення миру на Донбасі, і за допомогу в оздоровленні поранених українських бійців.

Він наголосив, що Росія постійно порушує мінські угоди, зокрема безпекові критерії:  "Тривають обстріли, гинуть українські воїни. Ми бачимо невідведення важкої техніки. І сьогодні вночі крупнокаліберна 152-мм артилерія і міномети були застосовані проти позицій українських військових".

Тому Порошенко сподівається, що найближчим часом санкції проти РФ буде продовжено.

Порошенко також сказав, що Україні вдалося створити антипутінську коаліцію у світі. І підтримка полягає не лише в долученні до санкцій, бо санкції – "лише мотивація для (Володимира) Путіна припинити агресію".

Він нагадав, що 3 роки тому Україна мала підписати угоду про асоціацію з ЄС у Вільнюсі, і "всі 45 мільйонів українців пам'ятають" про це.  

Олена Рощенко, УП

Теми: візиЄСЛитваПорошенко
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