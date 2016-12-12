Грибаускайте постарается помочь Украине получить безвизовый режим

Президент Литвы Даля Грибаускайте попробует помочь Украине получить безвизовый режим с Евросоюзом.

Об этом она сказала на общей с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Киеве 12 декабря.

Грибаускайте отметила, что Литва поддерживает Украину на всех уровнях, тогда как украинцы готовы умирать за свою страну.

"На этой неделе будет заседание Европейского совета – мы будем пытаться помочь вашей стране в поиске решений для безвизового режима. По крайней мере, я надеюсь, что он будет имплементирован в следующем году и украинцы смогут ездить свободно в Европу", – заявила она.

"Так же мы будем разговаривать об имплементации и ратификации соглашения об ассоциации, хотя возникли некоторые технические проблемы, но я думаю, что скоро это будет преодолено", – добавила литовский лидер.

Грибаускайте отметила, что сейчас 40% внешней торговли Украины ориентированы на ЕС. Кроме того, Украина сейчас проводит весомые и болезненные реформы.

Она также считает, что Европа должна учиться у украинского опыта действий в гибридной и обычной войне, потому что имеет такие же геополитические вызовы.

"Наш народ всегда держит Украину в своем сердце. Для нас то, что происходит в Украине, очень важно", – заверила президент Литвы.

В свою очередь, Порошенко отметил, что 15 декабря в Брюсселе должно состояться заседание Совета Европейского Союза, где будут обсуждать, в частности, завершение ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Мы приветствуем тот прогресс, который был продемонстрирован в ноябре-декабре в вопросах безвизового режима. Был достигнут компромисс между Европейской комиссией, странами-членами Евросоюза и Европарламентом о приостановлении визового режима, что открывает зеленый свет, наконец-то, для предоставления украинцам безвизового режима в шенгенской зоне", – заявил он.

"Наши договоренности о дальнейшем сотрудничестве зафиксированы в подписанной сегодня дорожной карте развития стратегического партнерства, которая предусматривает четкие шаги в 2017-2018 годах", – сказал Порошенко.

В день 25-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Литвой он поблагодарил Грибаускайте за "совместную борьбу против российской агрессии".

Порошенко поблагодарил и за осуждение аннексии Крыма, и за последовательную позицию Литвы относительно имплементации минских соглашений по восстановлению мира на Донбассе, и за помощь в оздоровлении раненых украинских бойцов.

Он подчеркнул, что Россия постоянно нарушает минские соглашения, в частности критерии безопасности: "Продолжаются обстрелы, гибнут украинские воины. Мы видим неотвод тяжелой техники. И сегодня ночью крупнокалиберная 152-мм артиллерия и минометы были применены против позиций украинских военных".

Поэтому Порошенко надеется, что в ближайшее время санкции против РФ будут продлены.

Порошенко также сказал, что Украине удалось создать антипутинскую коалицию в мире. И поддержка состоит не только в наложении санкций, потому что санкции – "лишь мотивация для (Владимира) Путина прекратить агрессию".

Он напомнил, что 3 года назад Украина должна была подписать соглашение об ассоциации с ЕС в Вильнюсе, и "все 45 миллионов украинцев помнят" об этом.

Алена Рощенко, УП