СБУ: Нардеп побив працівника спецслужби під час обшуків. Той відхрещується

Народний депутат України завдав тяжких ушкоджень співробітнику СБУ під час виконання ним службових обов’язків, внаслідок чого співробітника СБУ госпіталізовано із черепно-мозковою травмою.

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

За повідомленням джерел УП, йдеться про нардепа від "Волі народу" Сергія Лабазюка.

За даними СБУ, спецслужба спільно з ГПУ викрила багатомільйонне розкрадання бюджетних коштів посадовцями Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, "організоване через комерційні структури, підконтрольні одному з нардепів".

"Правоохоронці встановили, що протягом 2015-2016 років "автомобільні" чиновники уклали низку договорів з двома комерційними структурами на поточний ремонт доріг. В СБУ з’ясували, що фірми належать одному з народних депутатів. Він також фактично контролював дії посадовців "Автодору", які узгоджували з депутатом об’єкти ремонту та вартість робіт", - зазначили в СБУ.

У 2015 році одна з комерційних структур отримала замовлення на ремонт доріг державного значення на 17,2 млн грн, у поточному - інша фірма вже "освоїла" 75,5 млн. до кінця року планувалося перерахувати ще майже 34,4 млн грн.

"Оперативники СБ України встановили, що під час ремонту доріг підрядники порушили технології через використання меншої кількості матеріалів, ніж необхідно. Посадовці "Автодору" прийняли акти виконаних робіт із завідомо неправдивими даними щодо вартості послуг", - додали в СБУ.

У спецслужбі зазначили, що під час передвиборчої компанії депутат для підняття рейтингу, порушуючи бюджетне законодавство, відремонтував за державні гроші автомобільну дорогу місцевого значення на суму 3,5 млн гривень.

"У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 КК, оперативно-слідча група СБУ прибула для проведення обшуків в офісах комерційних структур на Хмельниччині. Власники фірми викликали 40 охоронців для вчинення опору оперативникам СБУ. Обшуки у Службі автомобільних доріг, комерційних структурах та за місцями проживання фігурантів справи тривають", - повідомили в СБУ.

Як зазначила Гітлянська, Нацполіція проведе розслідування за фактом бійки, а також щодо залучення депутатом для спротиву процесуальним діям правоохоронців декількох десятків так званих "тітушок".

У Генпрокуратурі у свою чергу заявили, що наразі обшуки тривають за 14 адресами, а саме в адміністративних приміщеннях Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, офісних приміщеннях суб’єктів господарювання, "а також за місцем проживання та реєстрації осіб, які можуть бути причетні до вказаних правопорушень".

Сам Лабазюк у коментарі "Незалежному громадському порталу" спростував дане повідомлення, назвавши його фейком.

Коментуючи інформацію про "штурм співробітниками СБУ головного офісу групи компаній "Вітагро" у Волочиську", Лабазюк заявив: "Я зараз перебуваю в офісі "Вітагро" і ніякого тут штруму немає. Можливо, комусь хочеться, щоби такі події відбувалися".

В офісі компанії "Вітагро" УП повідомили, що коментарів з даного приводу не дають, а керівники офісу перебувають на "підсумковій нараді".

Нардеп Сергій Лабазюк входить до парламентської фракції "Воля народу", обраний до ВР у виборчому окрузі №188 (Хмельницка обл.), є членом комітету ВР з питань аграрної політики та земельних відносин. 16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони". За твердженням самого Лабазюка, 1 серпня того ж року він подав в Апарат ВРУ заяву з вимогою вважати, що він не голосував за ці закони.

Українська правда