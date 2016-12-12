СБУ: Нардеп избил сотрудника спецслужбы во время обысков. Тот отрицает

Народный депутат Украины нанес тяжелые повреждения сотруднику СБУ при исполнении им служебных обязанностей, в результате чего сотрудник СБУ госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По сообщению источников УП, речь идет о нардепе Сергее Лабазюке (фракция "Воля народа).

По данным СБУ, спецслужба совместно с ГПУ раскрыла многомиллионные хищения бюджетных средств должностными лицами Службы автомобильных дорог в Хмельницкой области, "организованные через коммерческие структуры, подконтрольные одному из нардепов".

"Правоохранители установили, что в течение 2015-2016 годов "автомобильные" чиновники заключили ряд договоров с двумя коммерческими структурами на текущий ремонт дорог. В СБУ выяснили, что фирмы принадлежат одному из народных депутатов. Он также фактически контролировал действия должностных лиц "Автодора", которые согласовывали с депутатом объекты ремонта и стоимость работ", - отметили в СБУ.

В 2015 году одна из коммерческих структур получила заказ на ремонт дорог госзначения на 17,2 млн грн, в текущем - другая фирма уже "освоила" 75,5 млн грн. До конца года планировалось перечислить еще почти 34,4 млн. грн.

"Оперативники СБУ установили, что во время ремонта дорог подрядчики нарушили технологии путем использования меньшего количества материалов, чем необходимо. Чиновники "Автодора" приняли акты выполненных работ с заведомо ложными данными о стоимости услуг", - добавили в СБУ.

В спецслужбе отметили, что во время предвыборной компании депутат для поднятия рейтинга, нарушая бюджетное законодательство, отремонтировал за государственные деньги автомобильную дорогу местного значения на сумму 3,5 млн гривен.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 УК, оперативно-следственная группа СБУ прибыла для проведения обысков в офисах коммерческих структур на Хмельнитчине. Владельцы фирмы вызвали 40 охранников для оказания сопротивления оперативникам СБУ. Обыски в Службе автомобильных дорог, коммерческих структурах и по месту жительства фигурантов дела продолжаются ", - сообщили в СБУ.

Как отметила Гитлянская, Нацполиция проведет расследование по факту драки, а также по привлечению депутатом для сопротивления процессуальным действиям правоохранителей нескольких десятков так называемых "титушек".

В Генпрокуратуре в свою очередь заявили, что в настоящее время обыски продолжаются по 14 адресам, а именно в административных помещениях Службы автомобильных дорог в Хмельницкой области, офисных помещениях субъектов хозяйствования, "а также по месту жительства и регистрации лиц, которые могут быть причастны к указанным правонарушений".

Сам Лабазюк в комментарии "Независимом общественном портала" опроверг данное сообщение, назвав его фейком.

Комментируя информацию о "штурме сотрудниками СБУ главного офиса группы компаний "Витагро" в Волочиске, Лабазюк заявил: "Я сейчас нахожусь в офисе "Витагро" и никакого тут штрума нет. Возможно, кому-то хочется, чтобы такие события происходили".

В офисе компании "Витагро" УП сообщили, что комментариев по данному поводу не дают, а руководители офиса находятся на "итоговом совещании".

Нардеп Сергей Лабазюк входит в парламентскую фракцию "Воля народа", избран в ВР по избирательному округу №188 (Хмельницкая обл.), является членом комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений. 16 января 2014 голосовал за "диктаторские законы".

По утверждению самого Лабазюка, 1 августа того же года он подал в Аппарат ВРУ заявление с требованием считать, что он не голосовал за эти законы.

Украинская правда