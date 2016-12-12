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Порошенко: частка торгівлі з Росією скоротилася до 8%

Понеділок, 12 грудня 2016, 14:22

Президент Петро Порошенко заявляє, що частка Росії в загальному балансі зовнішньої торгівлі України за час агресії РФ скоротилася до 8%.

Про це він сказав 12 грудня, відкриваючи українсько-литовський бізнес-форум у Києві.

"Нам була оголошена не лише загарбницька війна, у вигляді агресії і анексії Криму, нам була оголошена економічна блокада, і всі українські виробники були позбавлені абсолютно незаконно, в порушення всіх правил Світової організації торгівлі, без будь-яких пояснень було закрито російський ринок", – сказав Порошенко.

"З 36%, знаєте, скільки сьогодні складає доля Росії в загальному балансі зовнішньої торгівлі України? 8%. Яка країна вижила б, позбавлена за 2 роки 28% свого торговельного обороту?..", – додав глава держави.

Також Порошенко нагадав, що Росія намагалася перекрити Україні транзитні перевезення до Казахстану, Китаю, країн Середньої Азії, тому Київ шукав шляхи в обхід Російської Федерації.

"І ми не лише вижили, а й забезпечили в цих умовах економічне зростання" – заявив президент.

Валентина Романенко, УП

Теми: ПорошенкоекономікаРосія
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