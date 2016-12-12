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Меркель пообіцяла Порошенкові сприяти безвізу

Понеділок, 12 грудня 2016, 17:11

Канцлер Німеччини Ангела Меркель запевнила, що сприятиме якнайшвидшому завершенню процедури надання українцям безвізового режиму.

Про це йшлося у телефонній розмові з президентом Петром Порошенком.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Меркель також пообіцяла сприяти віднайденню компромісу для ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Окрім того, співрозмовники висловили занепокоєння через постійні порушення російськими бойовиками режиму припинення вогню на Донбасі.

Порошенко наголосив на неприпустимості блокування Росією процесу звільнення українських заручників.

Глава української держави висловив сподівання, що рішення про чергове продовження санкцій ЄС проти Росії буде ухвалено найближчим часом.

Співрозмовники також обговорили проблематику енергетичної безпеки України та ЄС.

Українська правда

Теми: МеркельПорошенко
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