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Меркель пообещала Порошенко способствовать безвизу

Понедельник, 12 декабря 2016, 17:11

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что будет способствовать скорейшему завершению процедуры предоставления украинцам безвизового режима.

Об этом шла речь в телефонном разговоре с президентом Петром Порошенко.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Меркель также пообещала содействовать нахождению компромисса для ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Кроме того, собеседники выразили обеспокоенность из-за постоянных нарушений российскими боевиками режима прекращения огня на Донбассе.

Порошенко подчеркнул недопустимость блокирования Россией процесса освобождения украинских заложников.

Глава украинского государства выразил надежду, что решение об очередном продлении санкций ЕС против России будет принято в ближайшее время.

Собеседники также обсудили проблематику энергетической безопасности Украины и ЕС.

Украинская правда

Темы: МеркельПорошенко
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