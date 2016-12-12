У чергах на кордоні з Польщею майже 1000 авто
Понеділок, 12 грудня 2016, 23:23
У пунктах пропуску на кордоні з Польщею станом на 22:00 12 грудня в чергах стоять 990 автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.
Так, в ПП "Устилуг" стоять 350 машин, в ПП "Рава-Руська" - 250, "Краковець" - 200, "Ягодин авто" - 140, "Угринів" - 50.
У пунктах пропуску "Шегині", "Смільниця" і "Грушів" черг немає.
На кордоні з Угорщиною, Молдовою, Словаччиною та Румунією автомобільних черг не зафіксовано.