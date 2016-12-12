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В очередях на границе с Польшей почти 1000 авто

Понедельник, 12 декабря 2016, 23:23

В пунктах пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22:00 12 декабря в очередях стоят 990 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Так, в ПП "Устилуг" стоят 350 машин, в ПП "Рава-Руська" - 250, "Краковец" - 200, "Ягодин авто" - 140, "Угринов" - 50.

В пунктах пропуска "Шегини", "Смильница" и "Грушев" очередей нет.

На границе с Венгрией, Молдовой, Словакией и Румынией автомобильных очередей не зафиксировано.

Темы: Польша
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