В очередях на границе с Польшей почти 1000 авто
Понедельник, 12 декабря 2016, 23:23
В пунктах пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22:00 12 декабря в очередях стоят 990 автомобилей.
Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.
Так, в ПП "Устилуг" стоят 350 машин, в ПП "Рава-Руська" - 250, "Краковец" - 200, "Ягодин авто" - 140, "Угринов" - 50.
В пунктах пропуска "Шегини", "Смильница" и "Грушев" очередей нет.
На границе с Венгрией, Молдовой, Словакией и Румынией автомобильных очередей не зафиксировано.