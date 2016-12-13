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Економічна підгрупа ТКГ не працює з вересня

Вівторок, 13 грудня 2016, 06:38
Економічна підгрупа ТКГ не працює з вересня

Економічна підгрупа Тристоронньої контактної групи не працює вже три місяці.

Про це повідомила представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ольга Айвазовська в ефірі телеканалу ICTV, передає "Укрінформ".

"Економічна підгрупа не працює з вересня - представники Донецьких районів привозять бойовика, з яким переговори не ведуться. У зв'язку з цим вся підгрупа не працює вже три місяці", - сказала вона.

Також Айвазовська зазначила, що переговори в "мінському процесі" з бойовиками не ведуться.

"Можливо хтось не знає, але в Мінську переговори з бойовиками не ведуться. Там присутні колабораціоністи з боку окремих районів Донецької та Луганської областей", - додала вона.

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбас
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