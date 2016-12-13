Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экономическая подгруппа ТКГ не работает с сентября

Вторник, 13 декабря 2016, 06:38
Экономическая подгруппа ТКГ не работает с сентября

Экономическая подгруппа Трехсторонней контактной группы не работает уже три месяца.

Об этом сообщила представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская в эфире телеканала ICTV, передает "Укринформ".

"Экономическая подгруппа не работает с сентября - представители Донецких районов привозят боевика, с которым переговоры не ведутся. В связи с этим вся подгруппа не работает уже три месяца", - сказала она.

Также Айвазовская отметила, что переговоры в "минском процессе" с боевиками не ведутся.

"Возможно кто-то не знает, но в Минске переговоры с боевиками не ведутся. Там присутствуют коллаборационисты со стороны отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - добавила она.

Темы: Донбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
22:54
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
Все новости...
Реклама: