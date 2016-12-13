Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЄ: Бойовики демонтували свій блокпост в районі Петрівського

Вівторок, 13 грудня 2016, 07:51

Бойовики прибрали свій блокпост в районі Петрівського, де відбулося відведення військ.

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ за 11 грудня, оприлюдненому в понеділок ввечері.

"11 грудня спостерігачі відзначили відсутність блокпосту "ДНР" на північному в'їзді до Петрівського. За словами озброєного члена "ДНР" у Петрівському, цей блокпост був демонтований", - сказано у звіті.

Водночас, місія підтверджує інформацію про те, що на іншій ділянці – в районі Станиці Луганської - , визначеній мінськими домовленостями для розведення військ, обстріли не припиняються.

7 грудня камера СММ у Станиці Луганській зафіксувала вісім спалахів (за оцінкою, в межах ділянки розведення).

10 грудня патруль Місії бачив свіжу воронку за 2 м від передової позиції Збройних сил України (ЗСУ), розташованої на північ від мосту. Команда СММ виконала аналіз воронки й визначила, що вона утворилася від розриву гранати, випущеної з піддульного гранатомета (ГП-25) з південно-західного напрямку (з боку бойовиків).

Приблизно за 50 м на південь від нульової північної позиції "ЛНР" на мості спостерігачі бачили свіжу воронку, яка, за їхніми оцінками, була спричинена розривом гранати, випущеної з піддульного гранатомета з північно-західного напрямку.

На ділянці в районі Золотого, де було розведено війська, 8 грудня камера СММ зафіксувала три вибухи невизначеного походження на невстановленій відстані на південно-південний схід. Місія не змогла встановити, чи сталися ці вибухи в межах ділянки розведення сил і засобів.

Укураїнська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
18:32
Росіяни досі не забрали тіла жителів Голої Пристані загиблих через вибух на Каховській ГЕС
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
Усі новини...
Реклама: