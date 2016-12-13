ОБСЕ: Боевики демонтировали свой блокпост в районе Петровского

Боевики убрали свой блокпост в районе Петровского, где произошло отведение войск в рамках Минских договоренностей.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ за 11 декабря, опубликованном в понедельник вечером.

"11 декабря наблюдатели отметили отсутствие блокпоста "ДНР" на северном въезде в Петровское. По словам вооруженного члена "ДНР" в Петровском, этот блокпост был демонтирован", - говорится в отчете.

В то же время, миссия подтверждает информацию о том, что на другом участке - в районе Станицы Луганской -, определенной минскими договоренностями для разведения войск, обстрелы не прекращаются.

7 декабря камера СММ в Станице Луганской зафиксировала восемь вспышек (по оценке, в пределах участка разведения).

10 декабря патруль Миссии видел свежую воронку 2 м от передовой позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенной к северу от моста. Команда СММ выполнила анализ воронки и определила, что она образовалась от разрыва гранаты, выпущенной из подствольным гранатомета (ГП-25) с юго-западного направления (со стороны боевиков).

Примерно в 50 м к югу от нулевой северной позиции "ЛНР" на мосту наблюдатели видели свежую воронку, которая, по их оценкам, была вызвана разрывом гранаты, выпущенной из подствольным гранатомета с северо-западного направления.

На участке в районе Золотого, где были разведены войска, 8 декабря камера СММ зафиксировала три взрыва неопределенного происхождения на неустановленном расстоянии на юго-юго-восток. Миссия не смогла установить, произошли ли эти взрывы в пределах участка разведения сил и средств.

Украинская правда