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Горбачов вважає, що може з'явитися новий СРСР у тому ж складі

Вівторок, 13 грудня 2016, 08:21
Горбачов вважає, що може з'явитися новий СРСР у тому ж складі

Екс-президент СРСР Михайло Горбачов допускає можливість появи в межах колишнього Радянського Союзу нової Союзної держави.

Про це він заявив в інтерв'ю ТАСС, приуроченому до 25-ї річниці розпаду СРСР.

"Радянського Союзу - немає, а Союзу - так. Я вважаю, що Союз новий може бути", - заявив він.

"У колишніх кордонах і з тим же складом, добровільно ...", - уточнив він.

Горбачов також пояснив, чому не намагався заарештувати президента Росії Бориса Єльцина, главу Білорусії Станіслава Шушкевича і лідера України Леоніда Кравчука у 1991 році.

На його думку, такий арешт міг обернутися громадянською війною. "Я думаю, це пахло громадянською війною. Це небезпечно. Я зробив інше - я віддав владу, я пішов сам, щоб уникнути кровопролиття", - сказав він.

Горбачову 25 травня 2016 року було заборонено в'їзд в Україну терміном на 5 років, оскільки той назвав правильним рішенням "приєднання" Криму і Севастополя до Росії в березні 2014 року.

8 грудня 1991 року лідери Росії, України і Білорусії Борис Єльцин, Леонід Кравчук і Станіслав Шушкевич підписали в Біловезькій пущі документи, що припинили існування СРСР, і проголосили створення Співдружності незалежних держави.

25 грудня 1991 Михайло Горбачов оголосив про складання повноважень президента СРСР.

Теми: Росіяісторія
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