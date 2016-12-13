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Горбачев считает, что может появиться новый СССР в том же составе

Вторник, 13 декабря 2016, 08:21
Горбачев считает, что может появиться новый СССР в том же составе

Экс-президент СССР Михаил Горбачев допускает возможность появления в границах бывшего Советского Союза нового Союзного государства.

Об этом он заявил в интервью ТАСС, приуроченном к 25-й годовщине распада СССР.

"Советского Союза - нет, а Союза - да. Я считаю, что Союз новый может быть", - заявил он.

"В прежних границах и с тем же составом, добровольно…", - уточнил он.

Горбачев также объяснил, почему не пытался арестовать президента России Бориса Ельцина, главу Белоруссии Станислава Шушкевича и лидера Украины Леонида Кравчука. 

По его мнению, такой арест мог обернуться гражданской войной. "Я думаю, это пахло гражданской войной. Это опасно. Я предпринял другое - я отдал власть, я ушел сам, чтобы избежать кровопролития", - сказал он.

Горбачеву 25 мая 2016 года был запрещен въезд в Украину сроком на 5 лет, поскольку тот назвал правильным решением "присоединение" Крыма и Севастополя к России в марте 2014 года. 

8 декабря 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали в Беловежской пуще документы, прекращающие существование СССР, и провозгласили создание Содружества независимых государства.

25 декабря 1991 года Михаил Горбачев объявил о сложении полномочий президента СССР.

Темы: Росcияистория
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