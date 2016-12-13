Трамп відклав розповідь про те, як піде з бізнесу, на місяць

Дональд Трамп відклав до січня свою першу прес-конференцію як обраний президент США, на якій він збирається поділитися планами виходу з бізнесу.

"Оголошення перенесено на наступний місяць", – заявила телеканалу CNN прес-секретар Трампа Хоуп Хікс, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами джерела з перехідної команди Трампа, прес-конференція відкладається значною мірою через сфокусованість команди на кадрових питаннях, а також через труднощі, з якими юристи обраного президента стикаються, розбираючись у ситуації.

7 грудня The Washington Post із посиланням на прес-секретаря політика Джейсона Міллера написала, що обраний президент США продав усі свої акції ще в червні.

При цьому прес-секретар відмовився уточнити, чому Трамп продав свої акції, кому саме й за скільки.

Невідомо також і те, чи придбавав відтоді майбутній президент США інші активи.

Портфель Трампа включав акції й облігації таких компаній, як Apple, AT&T, Exxonmobil і Goldman Sachs.

30 листопада Трамп заявив, що повністю йде з бізнесу на період, доки перебуватиме на посаді глави держави. Він сказав, що йде на це, щоб уникнути конфлікту інтересів.

"Зараз готуються документи, підписавши які я повністю вийду з бізнесов-операцій. Президентство – значно більш важливе завдання", – написав він у Twitter.

При цьому Трамп сказав, що роз'яснить деталі рішення на прес-конференції 15 грудня.

За законом Трамп має право не розкривати інформацію про свої фінанси до травня 2018 року, зазначає Washington Post. Як зазначається в статті, частина коштів, отриманих від продажу акцій, могла піти на фінансування передвиборної кампанії.

Трамп оцінює свої статки у понад $10 млрд. Експерти, які вивчали його фінанси, дійшли різних висновків. Так, журнал Forbes оцінив вартість його активів у $4,5 млрд, компанія Wealth-X – у $4,4 млрд. Сам бізнесмен заявляв, що він "коштує значно більше".

Трамп очолив бізнес свого батька у 1979 році. В 1999 році він побудував 68-поверховий хмарочос Trump Tower на П'ятій авеню в Нью-Йорку. За цим з'явилися інші проекти, які носять ім'я Трампа, – Trump World Tower, Trump International Hotel.

Трамп також створив мережі готелів і казино, але цей напрямок бізнесу обернувся чотирма збанкрутілими підприємствами.

Він займався шоу-бізнесом. У 1996-2015 роках він володів правами на конкурси краси "Міс США" і "Міс Всесвіт", а в 2003 році запустив на каналі NBC реаліті-шоу "Кандидат", у якому був продюсером і ведучим.

Нещодавно Трамп спростував чутки, що буде продюсувати реаліті-шоу, будучи президентом.