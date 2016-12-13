Гройсман анонсував стипендії на рівні 1600-2000 гривень

Розмір студентської стипендії на наступний рік передбачається в межах від 1600 до 2000 грн, а визначати конкретно і контролювати справедливий розподіл будуть студентські ради.

Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман на зустрічі зі студентами та викладачами Буковинського державного медичного університету в Чернівцях, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, така стипендія не є високою, однак поки що її розмір буде таким.

Він також розповів, що розмір стипендіального фонду для студентів на наступний рік збільшено на 576 мільйонів гривень.

"Уряд на 576 мільйонів гривень збільшив весь стипендіальний фонд. Моя думка – ті, хто вчиться краще, повинні отримувати більше", – сказав він.

Гройсман зазначив, що в наступному році крім соціальної збережеться і звичайна стипендія з державного бюджету, і вона повинна бути гідною.